Десятилетняя фигуристка из Екатеринбурга получила травму на съемках шоу Первого канала

12:53 | 15.04.2018

Участница проекта «Ледниковый период. Дети» из Екатеринбурга травмировалась во время съемок шоу на Первом канале.



Десятилетняя екатеринбурженка Алиса Овсянкина, которая выступает в паре с 12-летним москвичом Федором Ореховым, во время выступления упала и ударилась виском об лед. Несмотря на падение, пара продолжила выступление.



По информации СМИ, Алиса получила обширную гематому, в ближайшее время она воздержится от тренировок на льду. О том, продолжит ли девочка участие в шоу, пока неизвестно.



Фото: скриншот видео