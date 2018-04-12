На Урале вынесли приговор няне, из зависти убившей мать подопечного

17:14 | 13.04.2018

В Екатеринбурге к 11 годам лишения свободы приговорили няню Екатерину Крысову, которая убила свою работодательницу на глазах ее трехлетнего сына.



Это произошло ночью 13 ноября 2017 года в общежитии на улице Донбасской. Крысова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла множественные удары ножом по спине, груди, шее, голове женщины. Пострадавшая скончалась под утро.



Как сообщает «КП-Екатеринбург», девушка всегда мечтала о большой и дружной семье, которой у нее не было, и совершила преступление из зависти.



Приговор в законную силу не вступил.





Фото: «КП-Екатеринбург»