ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 12 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 12 апреля произошло 6 ДТП с пострадавшими, в результате которых 8 человек, в том числе 4 ребенка, получили травмы различной степени тяжести.Так, вв Екатеринбурге на улице Фрунзе, 51, водитель автомашины ВАЗ-21101 допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте, слева направо по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП пешеход, мальчик 2010 года рождения, доставлен в 9-ю ДГБ, диагноз: перелом пятого пальца левой кисти.в Екатеринбурге на улице Куйбышева женщина — водитель автомашины «Тойота Рав 4» допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП пешеход, мальчик 2009 года рождения, доставлен в 9-ю ДКБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, ушиб правого колена.в Асбесте на улице Советской водитель автомашины «Чери-Тиго» допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте, слева направо по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП пешеход, мальчик 2009 года рождения, доставлен в ГБ.в Каменске-Уральском на улице Кунавина водитель автобуса ЛАЗ 420 JT допустил наезд на пешехода, который переезжал на самокате проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автобуса.В результате ДТП пешеход, мальчик 2004 года рождения, госпитализирован в ГБ, диагноз: СГМ, ушиб голени справа, ссадина коленного сустава.в селе Чупино на улице Октябрьской водитель автомашины ВАЗ-2106 при совершении разворота не уступил дорогу попутной автомашине «Шевроле-Ланос».В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2106 доставлен в ГБ, диагноз: перелом левого бедра, перелом ребер слева; водитель автомашины «Шевроле-Ланос» доставлен в ГБ, диагноз: ушиб грудной клетки; пассажир автомашины «Шевроле-Ланос» (сзади справа) женщина 1992 года рождения самостоятельно обратилась за мед. помощью, диагноз: ушиб груди справа.в Серове на улице Ленина, 160 (дворовая территория), водитель автомашины «Киа-Рио» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, допустил наезд на пешехода.В результате ДТП пешеход, женщина 1946 года рождения, доставлен в УГБ г. Серова, диагноз: перелом правого бедра.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 29Выезд на полосу встречного движения — 47Непредоставление преимущества пешеходам — 271Нарушения водителями маршрутного транспорта — 40Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 462Неиспользование ремней безопасности — 1340Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.