Паралимпийская чемпионка из Нижнего Тагила выиграла суд у немецкой газеты, назвавшей ее «русской, принимающей допинг»

14:13 | 13.04.2018

Шестикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону, уроженка Нижнего Тагила Михалина Лысова выиграла суд в Окружном суде Гамбурга.



Ранее, перед началом Олимпиады в Пхёнчхане, немецкая газета Bild опубликовала материал под заголовком «СКАНДАЛ НА ПАРАЛИМПИАДЕ! Русская спортсменка, принимающая допинг, может поехать в Пхёнчхан».



Как сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России, публикация опорочила доброе имя спортсменки. Она потребовала у издания удалить информацию и выпустить опровержение, но получила отказ. Тогда Лысова подала иск в Окружной суд Гамбурга, который в итоге вынес решение в ее пользу.



- Газете Bild, давшей анонсу указанной статьи такое провокационное название, запретили в дальнейшем называть госпожу Лысову «русской, принимающей допинг» и предписали удалить порочащую ее статью с сайта Bild, - говорится в сообщении пресс-службы ПКР.



Михалина Лысова никогда не употребляла допинг. За 10 лет карьеры ее тесты не показывали положительного результата.



Отметим, что на Олимпиаде в Пхёнчхане она завоевала шесть медалей.





Фото: sportsweek.org