В Первоуральске оштрафовали коллекторов, мешавших работе больницы из-за долга одного из сотрудников

09:30 | 13.04.2018

В Первоуральске оштрафовали микрофинансовую организацию ООО МКК «Уралсервис», которая препятствовала работе Детской городской больницы.



Один из сотрудников медицинского учреждения брал заем и не погасил его, после чего начались звонки на работу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, таким образом коллекторы блокировали телефоны регистратуры и приемной главного врача.



Напомним, что, согласно закону, коллекторы не имеют права раскрывать сведения о должнике по месту его работы. В результате ООО МКК «Уралсервис» оштрафовано на 50 тысяч рублей.





Фото: creditzzz.ru