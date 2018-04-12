Маршрут «Бессмертного полка» в этом году продлят до Дворца молодежи

20:06 | 12.04.2018

Акция «Бессмертный полк», которая традиционно проходит 9 мая, в этом году начнется в 11:00, сразу после парада Победы. В прошлом году в ней приняли участие 100 тысяч человек. Стоит отметить, что в этом году колонна с фотографиями фронтовиков и тружеников тыла дойдет не как обычно до площади 1905 года, а до Дворца молодежи.



Также планируется, что на площади 1905 года будет установлен гигантский экран, на который выведут трансляцию парада Победы в Москве.





Фото: ekburg.tv