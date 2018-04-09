140 свердловчан лишены водительских прав из-за алкогольной и наркотической зависимости

16:21 | 11.04.2018

В ходе надзорной деятельности прокуратура Свердловской области выявила 140 человек, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью и при этом имеющих право управления транспортными средствами.



— В ходе надзорных мероприятий выявлено 140 лиц, имеющих водительские удостоверения различных категорий и состоящих на учете в медицинских учреждениях региона с диагнозами алкогольной или наркотической зависимости, — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



В итоге прокуратура добилась лишения данных граждан водительских прав.





Фото: riabir.ru