На дебошира с рейса Екатеринбург — Анталья могут завести уголовное дело

15:46 | 11.04.2018

Авиакомпания «Россия» передала в правоохранительные органы материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Хулиганство» в отношении одного из пассажиров рейса Екатеринбург — Анталья, Сергея Азарова, который устроил дебош на борту.



Напомним, что инцидент произошел 27 марта. Незадолго до окончания полета пьяный мужчина стал бросаться на других пассажиров. Как рассказывали очевидцы, дебошир угрожал взорвать самолет и расстрелять пассажиров. До конца перелета его удерживал экипаж.



Как отметили в пресс-службе авиакомпании, член экипажа пытался предотвратить драку Азарова с пассажирами, в ходе чего получил телесные повреждения.



— Общими усилиями членов экипажа пассажир Азаров был передан представителям местных правоохранительных органов, которые доставили его в полицейский участок для проведения разбирательства. В полицейском участке аэропорта Антальи членом экипажа было составлено письменное заявление о нанесении телесных повреждений с приложением заключения о проведенной в медпункте аэропорта медицинской экспертизы, — рассказали в пресс-службе.





Фото: zastavki.com