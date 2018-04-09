Жилфонд Красноуральска может захватить «варяг» из Качканара

15:44 | 11.04.2018

Управляющая компания из Качканара ООО «Развитие» может зайти на коммунальный рынок Красноуральска вместо обанкроченного ООО «Технологии энергосбережения», ранее возглавляемого Вадимом Ларшиным. Как стало известно veved.ru, некие граждане, которые представляются сотрудниками «УК ТЭС», «пошли в народ», в разговорах с жильцами поясняя, что по старым долгам можно не платить и скоро их дома будет обслуживать новая УК — ООО «Развитие».



Известно, что УК «Развитие» возглавляет Виктор Мокеров, который ранее руководил УЖК «Наш дом» в Качканаре, но около двух лет назад его обвинили в неэффективной работе и не стали продлевать контракт, после чего он создал собственную УК.



Напомним, что в начале апреля Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО «Технологии энергосбережения», которое славилось в городе долгами перед ресурниками за электроснабжение, водоотведение, отопление, водоснабжение. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области не раз выявлял нарушения в деятельности компании и выдавал предписания об их устранении.



Бывший директор УК Вадим Ларшин также «прославился» рукоприкладством. В начале января 2018 года он избил пожилого мужчину, который работал у него сторожем в местной бане, за то, что тот на какое-то время отлучился с места работы. Пенсионер получил перелом и написал заявление в полицию.