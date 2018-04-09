В Нижнем Тагиле нашли тело провалившегося под лед рыбака

13:56 | 11.04.2018

Сегодня в Нижнем Тагиле нашли тело утонувшего рыбака — мужчины 1949 года рождения, который пропал еще 5 апреля. О его исчезновении в полицию заявила супруга, сообщает издание «Между строк».



По предварительной информации, тагильчанин провалился под лед на Тагильском пруду.



— Мы прошли коридор, наверное, метров около 200, русло прошарили. Сегодня в 70 метрах от того места, где мы закончили, нашли коловорот. Недалеко от него обнаружили и самого рыбака. На нем только джемпер и штаны были, босиком был, бился, видать, до последнего, — рассказал начальник поисково-спасательной группы Владимир Александренко.





Фото: tvoy-bor.ru