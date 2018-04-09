Александр Емельяненко проведет свой следующий бой в Екатеринбурге

17:21 | 10.04.2018

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 5 мая проведет в Екатеринбурге поединок против бразильца Габриэля Гонзаги. Предполагается, что завтра на пресс-конференции, посвященной турниру ММА RCC 2: Russian Cagefighting Championship, Емельяненко подпишет контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions.



«Александр подпишет контракт на четыре поединка и будет иметь возможность во время действия контракта провести два боя в лиге "Ахмат". Его первый бой состоится 5 мая против Габриэля Гонзаги», — цитирует директора RCC Boxing Алексея Титова ТАСС.



На счету российского бойца 26 побед и семь поражений.



Александр Емельяненко известен также своей скандальной репутацией. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера в отношении домработницы.







Фото: choiz.me