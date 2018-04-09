Корпоративный конфликт вокруг ОАО «Завод Промавтоматика» может закончиться банкротством предприятия

16:47 | 10.04.2018

Имущественный спор между ОАО «Завод Промавтоматика» и ООО «Строительно-монтажное управление №7», который едва не вылился в рейдерский захват предприятия, грозит закончиться банкротством одной из сторон. ООО СМУ №7», претендующее на имущественный комплекс завода, подало исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании «Промавтоматики» банкротом. Сумма исковых требований составляет 10 миллионов 506 тысяч рублей.



Напомним, что в настоящее время в производстве Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области находится уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Кто является фигурантом дела, достоверно неизвестно.



Спор вокруг завода разгорается из-за того, что в конце 2017 года право собственности на почти 30 % имущественного комплекса (административное здание и производственный корпус) было зарегистрировано на ООО «СМУ № 7». Поводом стало постановление Куединского районного суда Пермского края, который утвердил мировое соглашение между СМУ № 7 и заводом.



По нему СМУ № 7 обязано в течение 18 месяцев с момента государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость выплатить заводу «Промавтоматика» около 90,3 млн рублей. Гендиректор завода Александр Пономарев заявляет, что ничего не знал о судебном процессе и принятом решении. Владимир Яшин же утверждает, что Пономарев сам дал ему задание продать активы общества и действовал по доверенности.



На фото гендиректор ОАО «Завод Промавтоматика» Александр Пономарев, фото: Мария Войнакова, ЕТВ