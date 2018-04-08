Глава региона Евгений Куйвашев запустил на НТМК «чистую» доменную печь

22:31 | 9.04.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил «чистую» доменную печь на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Известно, что при строительстве печи были использованы исключительно экологические технологии.



В круглосуточном строительстве доменной печи были заняты около тысячи человек, построена она была всего за 18 месяцев. А инвестиции в строительство печи составили $196 млн. По словам Евгения Куйвашева, новая доменная печь получила статус инвестиционного проекта региона.



Также губернатор региона отметил, что этот проект позволит сохранить рабочие места, а оборудование печи позволяет в 2,5 раза повысить степень очистки воздуха, избежать утечки оборотной воды, существенно улучшить условия труда. Отметим, что объем новой печи составляет 2,2 тыс. куб. м, проектная мощность – 2,5 млн т чугуна в год. Управление полностью автоматизировано.



Фото: пресс-служба "Евраз НТМК"