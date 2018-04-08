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22:31 | 9.04.2018

Глава региона Евгений Куйвашев запустил на НТМК «чистую» доменную печь

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил «чистую» доменную печь на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Известно, что при строительстве печи были использованы исключительно экологические технологии.

В круглосуточном строительстве доменной печи были заняты около тысячи человек, построена она была всего за 18 месяцев. А инвестиции в строительство печи составили $196 млн. По словам Евгения Куйвашева, новая доменная печь получила статус инвестиционного проекта региона.

Также губернатор региона отметил, что этот проект позволит сохранить рабочие места, а оборудование печи позволяет в 2,5 раза повысить степень очистки воздуха, избежать утечки оборотной воды, существенно улучшить условия труда. Отметим, что объем новой печи составляет 2,2 тыс. куб. м, проектная мощность – 2,5 млн т чугуна в год. Управление полностью автоматизировано.

Фото: пресс-служба "Евраз НТМК"

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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