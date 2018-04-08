В Екатеринбурге полностью обновят подвижной состав метрополитена

16:42 | 9.04.2018

В 2018 году Екатеринбург закупит пять новых трамваев и два состава (по четыре вагона) для метро. Кроме того, к 2020 году должен быть обновлен весь подвижной состав метрополитена, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы администрации уральской столицы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.



«Мы сейчас разработали программу на 2018–2020 годы по обновлению всего подвижного состава метрополитена. Дело в том, что в 2020 году у нас заканчивается эксплуатационный срок вагонов метро, и нам необходимо за эти три года полностью обновить весь подвижной состав метрополитена», — цитирует Архипова ТАСС.



Отметим также, что закупка трамваев связана со строительством новой линии Екатеринбург — Верхняя Пышма.