На Урале задержали банду, лишавшую свердловчан квартир

15:36 | 9.04.2018

В Первоуральском городском округе полиция задержала группу, подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью. В ходе оперативно-розыскных мероприятий также освобожден местный житель, которого злоумышленники заставили переписать свою квартиру.



«Сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии проведены пять обысков в Первоуральском городском округе по местам жительства и работы членов группы, подозреваемых в совершении мошеннических действий с квартирами местных граждан и екатеринбуржцев», – сообщил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.



Сейчас двое подозреваемых находятся под стражей, еще двое - под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело.



«Точный ущерб от действий подозреваемых и количество потерпевших устанавливается», – отметил полковник Горелых.



Граждан, которые пострадали от действий мошенников, просят обращаться в отдел по борьбе с организованной преступностью: 8 (343) 297-55-55.