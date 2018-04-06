Спасатели призывают закрыть сезон зимней рыбалки

17:51 | 8.04.2018

Специалисты по безопасности на водных объектах призывают закрыть сезон зимней рыбалки, как как под влиянием весенней погоды лед разрушается катастрофически быстро.



По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, на сегодняшний день наибольшую опасность представляют Среднеуральское, Рефтинское, Белоярское водохранилища, где есть сброс теплых вод, а следовательно, опасность отрыва льдин на них очень велика.



Относительно безопасными для рыбалки в настоящее время можно считать небольшие озера на севере области, однако при выходе на лед необходимо в полной мере соблюдать меры безопасности и правила поведения на весеннем льду.



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области