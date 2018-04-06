Пассажиры рейса Фукуок — Екатеринбург, совершившего экстренную посадку в Дели, вернутся на резервном воздушном судне

12:34 | 8.04.2018

Самолет, выполнявший рейс из вьетнамского Фукуока в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Дели. Известно, что на борту самолета находилось 345 человек, при этом никто из них не пострадал.



Как сообщил СМИ начальник отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании Royal Flight Максим Курашвили, во время полета произошла техническая неисправность, которая не угрожала жизни и здоровью пассажиров, однако командир воздушного судна принял решение о посадке. Примечательно, что перед экстренной посадкой пассажиры услышали сильный хлопок. Индию пассажиры покинут на резервном воздушном судне.



Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово, рейс Фукуок — Екатеринбург должен прибыть в столицу Урала в 23:20 8 апреля.



Фото: royalflight.ru