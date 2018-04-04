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09:48 | 7.04.2018

Заключенные Урала смогли заработать на ярмарке, учрежденной ГУФСИН, более полумиллиона рублей

В этом году ежегодная выставка-ярмарка продукции, производимой учреждениями ГУФСИН России по Свердловской области проходит 6 и 7 апреля. Выставочные экспозиции располагаются в здании Дворца Молодёжи, а самые крупные образцы продукции размещены на уличной экспозиции перед центральным входом.

На выставке-ярмарке представлены изделия из металла, мебель для дачи и дома, продукция деревообработки, строительные материалы, швейная продукция, сувениры, а также продукты питания - молоко, мясо, выпечка и многое другое.

— В первый день мы продали продукции на 560 тысяч рублей. Хорошо продаются продукты питания, изделия из дерева (беседки, наборы столов и стульев для обеденных зон).Заключены в ходе выставки и несколько контрактов почти на 2 млн. рублей, - рассказывает маркетолог ГУФСИН Юлия Данченко.

В пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области сообщили, что такая выставка впервые за 8 лет приобрела статус федерального уровня. Кроме учреждений Свердловской области на выставке-ярмарке представили свою продукцию учреждения Челябинской, Курганской и Тюменской областей.

Фото: пресс-служба ГУФСИН РФ по Свердловской области.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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