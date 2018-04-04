Способом наполнения водохранилища Екатеринбурга станет использование паводка

20:43 | 6.04.2018

В Екатеринбурге завершены предпаводковые обследования гидротехнических сооружений, в результате которых состояние сооружений признано удовлетворительным.



По информации пресс-службы «Водоканала», проверки прошли на Волчихинском, Новомариинском, Верхнемакаровском и Нязепетровском водохранилищах.



Отметим, что для наполнения водохранилища Екатеринбурга планируется использовать паводок. Однако в этом году гидрометеорологи прогнозируют низкий объем паводка — всего около 35–60 миллионов кубометров воды. По данным «Водоканала», этого объема может хватить только на 3–4 месяца водоснабжения Екатеринбурга.



Напомним, что в прошлом году из-за скудного весеннего паводка в Екатеринбурге возник дефицит воды размером 25 миллионов кубометров.



Фото: МУП «Водоканал»