Со следующей недели екатеринбуржцы смогут оплатить проезд в трамваях банковской картой

17:40 | 6.04.2018

С 9 апреля проезд в трамваях и троллейбусах Екатеринбурга можно будет оплатить бесконтактной банковской картой, а с 10 апреля к нововведению присоединятся и автобусы, но только муниципальные.



Для оплаты нужно будет приложить банковскую карту к валидатору.



В течение месяца пройдет тестирование. В дальнейшем оплату банковскими картами планируют ввести и у коммерческих перевозчиков.