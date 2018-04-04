Екатеринбуржец отсудил компенсацию за не состоявшийся в 2016 году бой Поветкина со Стиверном

17:15 | 6.04.2018

Житель Екатеринбурга Максим Т. пытался отсудить 27 тысяч рублей за восемь билетов на несостоявшийся бой Поветкина со Стиверном, который отменили из-за допинг-скандала.



В ходе суда ответчики, ООО «Промоутерская компания «Мир бокса» и ООО «Дирекция театрально-зрелищных и спортивных касс», представили доказательства того, что по семи билетам зрители проходили. Это удалось установить, так как билеты имели неповторяющиеся штрихкоды. Тем не менее один билет действительно не использовался.



В итоге суд принял решение о выплате стоимости билета (4 тысячи рублей), неустойки (4 тысячи рублей), компенсации морального вреда (1 тысяча рублей), штрафа (более 4 тысяч рублей) и процентов за пользование чужими денежными средствами (245 рублей) — всего почти 14 тысяч рублей.



Напомним, 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге должен был состояться поединок Александра Поветкина с канадским боксером Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Из-за допингового скандала бой отменили: в допинг-пробе Поветкина обнаружили запрещенное вещество «остарин». В итоге вместо поединка со Стиверном состоялся бой с французом Жоаном Дюпа.





Фото: бокств.рф