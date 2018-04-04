В Екатеринбурге обнаружили 600 килограмм «контрабандных» яблок

В Екатеринбурге на плодоовощной базе по ул. Комсомольской (территория складской площадки МУП «Екатеринбургобщепит) изъято 600 килограмм яблок неизвестного происхождения без маркировки и без сопроводительных документов, которые впоследствии были уничтожены. Фрукты были обнаружены в результате контрольного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками Уральской оперативной таможни.Как отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления, нарушения выявили сотрудники ведомства. Предприниматель не смог объяснить, откуда товар, не было и документов о стране происхождения. Россельхознадзор принял решение уничтожить партию фруктов.