Плановые учения: из общежития УрФУ эвакуировали 102 человека

В общежитии УрФУ № 8 во Втузгородке прошли плановые пожарные учения. Условный очаг возгорания находился на пятом этаже. Сработала пожарная сигнализация. Из здания вывели 120 человек: студентов и сотрудников. Несколько человек «спасали» при помощи специальных капюшонов-самоспасателей.В общежитии проверили состояние эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения, а также провели мастер-классы по использованию огнетушителя.— В ходе учений замечаний от МЧС пока не было. Помимо общежития, мы отработали уже в четырех учебных корпусах. Всего в плане 30 объектов. Эвакуация проходит динамично, в университете готовы к мероприятиям, — отметил ведущий инженер по пожарной безопасности УрФУ Сергей Шамраев.Пожарные учения в вузе продлятся до 27 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.