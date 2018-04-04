Свердловчанин ответит перед судом за кражу шести тонн металла из грузовых поездов

14:46 | 6.04.2018

В суд направлено уголовное дело по обвинению 36-летнего ранее судимого жителя Нижней Туры в серии краж металла из грузовых поездов.



Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО, преступления совершались в период с мая по август прошлого года на станции Платина (Нижнетуринский район). Злоумышленник запрыгивал в вагон и скидывал металлические детали.



Всего установлено пять таких краж, дважды у обвиняемого был подельник. Похищено почти шесть тонн металла на 62 тысячи рублей.