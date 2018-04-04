С начала года по вине нетрезвых водителей на Среднем Урале погибло 11 человек

13:51 | 6.04.2018

За первый квартал 218 года в Свердловской области выявлено 3 442 нетрезвых водителя, что на 36 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 473 водителя пойманы за повторным управлением в состоянии алкогольного опьянения, им грозит уголовная ответственность.



Отметим, что с начала года пьяные водители стали виновниками 39 ДТП, в которых 11 человек погибли, еще 48 получили травмы.



В ближайшие выходные на территории Свердловской области будут проведены масштабные рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения и другим нарушениям. Напомним, что сообщать о пьяных водителях можно с помощью СМС-сообщений на номер +79022761391.