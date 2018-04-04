Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 5 апреля 2018 года

12:39 | 6.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 05.04.2018 до 08:00 06.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 139 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 95 противоправных деяний. Из них факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбой, 2 грабежа, 26 краж чужого имущества, в том числе 4 квартирные, 2 угона, 2 факта мошенничества, 14 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 6 хранения и 8 сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП, в которых пострадало 4 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 2 мероприятия, в которых приняли участие 90 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 6 сотрудников полиции и 8 сотрудников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области