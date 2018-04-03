Победителю конкурса по реконструкции зала филармонии в Екатеринбурге выделят 10 миллионов

21:46 | 5.04.2018

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области объявило конкурс на архитектурную концепцию нового зала филармонии. Победитель получит внушительный приз — 10 миллионов рублей.



Основные требования: идеальная акустика, вместимость зала не должна быть меньше 1600 человек. К слову, нынешний вмещает лишь 700 человек — из-за этого в Екатеринбург сложно приглашать мировых звёзд.



Построить новый зал планируется в саду Вайнера. Как ожидается, с его появлением саду, где сейчас стоянка, старые тополя и грязь, будет дана новая жизнь.



Заявки на конкурс будут принимать до 16 апреля. Победитель станет известен к августу. В состав жюри войдут вице-губернатор Павел Креков, пианист Денис Мацуев, дирижер Дмитрий Лисс и многие другие.



Фото: fb.ru