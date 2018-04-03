Семья из Екатеринбурга отсудила 5 млн рублей за сгоревший дом

12:27 | 5.04.2018

В Екатеринбурге семья отсудила у АО «Екатеринбургэнергосбыт» более 5 млн рублей за сгоревший дом. Пожар по адресу Грузинский переулок, 11, произошел в октябре 2016 года. Его причиной стал аварийный режим работы в электрощитке, установленном на опоре линии электропередачи с отступлениями от норм, что привело к возгоранию электросчетчика в доме.



В итоге погорельцы подали иск к АО «Екатеринбургэнергосбыт» и АО «ЕЭСК». По результатам рассмотрения дела в двух инстанциях — Кировском и областном судах — в пользу пострадавших взыскано 5 млн 371 тысяча рублей, в том числе материальный ущерб, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке, а также моральный ущерб. Всю сумму должно выплатить АО «Екатеринбургэнергосбыт».





Фото: ngzt.ru