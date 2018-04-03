На Урале возбуждено уголовное дело о торговле детьми

11:52 | 5.04.2018

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями по сообщениям СМИ о торговле детьми в ГКУЗС «Специализированный дом ребенка» при передаче их в приемную семью.



«Решение о возбуждении уголовного дела принято с учетом необходимости наиболее тщательного и всестороннего выяснения всех обстоятельств, изложенных в публикации СМИ, в том числе проверки сведений о возможных фактах обналичивания денежных средств, принадлежащих детям-сиротам, о продаже закрепленного за ними недвижимого имущества и о возможных злоупотреблениях работниками органов опеки и попечительства Орджоникидзевского района города Екатеринбурга при передаче детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.



Напомним, что ранее издание The Insider опубликовало материал, где сообщалось о том, что сотрудники отдела органов опеки и попечительства требуют с потенциальных приемных родителей деньги за усыновление. В частности, упоминалась сумма в 80 тысяч рублей.



Следователи разыскивают всех, кому что-либо известно о подобных случаях противоправных действий должностных лиц. Граждан просят звонить по круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности»: 8 (343) 297-71-60.





Фото: snob.kg