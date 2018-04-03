Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 апреля 2018 года

11:28 | 5.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 04.04.2018 до 08:00 05.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 152 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 100 противоправных деяний. Из них пять фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, четыре изнасилования, одно разбойное нападение, пять грабежей, 21 кража чужого имущества, в том числе две квартирных, четыре угона, девять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло два ДТП, в которых пострадали три человека. Погибших нет.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено пять мероприятий, в которых приняли участие 4160 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 31 сотрудник органов внутренних дел, 63 работника частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области