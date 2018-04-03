Возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки сосен и берез в Екатеринбурге

10:05 | 5.04.2018

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в особо крупном размере. Установлено, что 2 ноября 2017 года неустановленное лицо срубило 39 сосен и 2 березы на территории Паркового лесничества лесхоза Уральского государственного лесотехнического университета (Железнодорожный район). Ущерб составил более 1,7 млн рублей.