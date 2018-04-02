Поля под Белояркой и Березовским зарастают крапивой и полынью

19:32 | 4.04.2018

Поля, предназначенные для выращивания овощей и кормовых культур в Свердловской области, зарастают сорняками и кустарником. В ходе проведения плановой проверки сотрудники управления Россельхознадзора выявили, что два участка в Березовском и Белоярском городских округах используются не по назначению.



Так, в Березовском в ходе проверки совершен выезд на земельный участок сельскохозяйственного назначения (ПСК «Шиловский»), размер которого составляет 5,1 гектара. Установлено, что территория зарастает кустарниковой и сорной растительностью высотой до 1 метра, молодой сосной, ивой и березой.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области, данное обстоятельство свидетельствует о длительном неиспользовании земельного участка по целевому назначению, что является признаками административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. По результатам проверки в отношении собственника земельного участка составлен протокол.



Аналогичное нарушение выявлено и в Белоярке. При проведении обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения установлено, что участок общей площадью 16,4 гектара зарастает. На нем произрастает сосна высотой до 1 метра, а также сорная растительность (крапива, полынь), что свидетельствует о длительном отсутствии механической обработки земельного участка.



Напомним, что в России действует закон, который позволяет властям в принудительном порядке изымать не используемые по назначению или с явными нарушениями земли сельскохозяйственного назначения, но этот механизм до сих пор слабо реализован на практике.



Фото: russkij-sever.livejournal.com