Следственные органы проводят проверку по факту нападения собаки на 4-летнюю девочку в Екатеринбурге

17:01 | 4.04.2018

В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту нападения собаки на 4-летнюю девочку. Инцидент произошел накануне утром на улице Куйбышева. По предварительной информации, собака породы стаффордширский терьер сорвалась с поводка и набросилась на девочку.



В итоге ребенок получил рану в районе подмышечной впадины и ссадины на голове и был госпитализирован, сейчас девочка уже находится дома.



- Сотрудниками полиции были проведены мероприятия, направленные на установление владельца собаки. В результате выяснилось, что с указанной собакой в то утро гуляла 19-летняя девушка, которая не смогла удержать животное на поводке. Сейчас все участники инцидента опрашиваются сотрудниками СКР, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.





Фото: rus.jauns.lv