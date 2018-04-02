На Урале браконьеры застрелили человека во время охоты

10:57 | 4.04.2018

Березовский городской суд рассмотрит дело по обвинению четырех уральцев в причинении смерти по неосторожности, а также в незаконной охоте.



По данным следствия, в период с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года двое жителей поселка Монетный города Березовского и двое жителей Екатеринбурга занимались незаконной охотой на лосей на территории Березовского городского округа (за это время они застрелили трех лосей). При этом трое фигурантов охотились, а четвертый разделывал туши. Общий ущерб от незаконной охоты составил 364 тысячи рублей.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, факты незаконной охоты были выявлены после гибели местного жителя 20 сентября 2017 года. В тот день во время охоты один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, услышал шум ломающихся веток и выстрелил в ту сторону, попав в местного жителя, который в итоге скончался: пуля угодила в сердце.



По его словам официального представителя регионального полицейского главка Валерия Горелых, сообщение о пропаже местного жителя Дмитрия Константинова поступило днем 21 сентября. Было установлено, что мужчина был на охоте вместе со своим отцом и знакомым. Когда они уже возвращались домой, раздалось несколько выстрелов. Собаки, которые были в лесу вместе с охотниками, инстинктивно бросились в чащу, на звуки. За ними пошел и Дмитрий. Через некоторое время собаки вернулись, но охотника с ними уже не было. После безуспешных самостоятельных поисков отец Дмитрия обратился в полицию.



«Сначала одна из поисковых групп наткнулась на площадку, где недавно браконьеры убили лося. От мощного и красивого животного осталась брошенной лишь его шкура, голова с варварски выколотыми глазами и копыта. При прочесывании местности примерно метрах в 300 от забоя сохатого сыщики увидели то, чего опасались больше всего, — труп разыскиваемого человека. Убили как ненужного свидетеля или случайно, по неосторожности? Оперуполномоченные уголовного розыска и наши партнеры из Следственного комитета тут же стали тщательно отрабатывать эти и другие возможные версии. Участковые незамедлительно приступили к проверке алиби всех владельцев оружия двух ближайших к месту трагедии поселков. Таким образом удалось отыскать ниточку, которая позволила полицейским быстро выйти на след и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Екатеринбурга 1975 года рождения по имени Иван. Когда к нему пришли, он смекнул: раз так скоро вычислили, значит, водить вокруг пальца сыщиков не просто бессмысленно, а себе дороже, после чего дал признательные показания, мотивируя роковой выстрел случайностью, выдал орудие убийства (ружье марки ТОЗ) и написал явку с повинной. Мол, когда приятели разделывали тушу лося, он услышал шорох в темноте и, не думая о возможных последствиях, нажал на курок. Насколько эти слова правдивы, установит начавшееся расследование СК и предстоящее судебное заседание», — рассказал Валерий Горелых.

