В Полевском судебные приставы заставили женщину вернуть долг старушке

09:35 | 4.04.2018

Жительница Полевского городского округа задолжала 80-летней женщине 1,6 млн рублей и, по-видимому, не собиралась возвращать долг. Кроме того, должница пыталась доказать возврат денег с помощью поддельной расписки.



В итоге у женщины арестовали имущество: два земельных участка, два жилых дома, мебельный гарнитур, плазменный телевизор, микроволновую печь и так далее, а также автомобиль Mitsubishi Pajero, который был продан в счет уплаты долга.



После данных мер должница погасила оставшуюся часть долга в размере чуть более миллиона рублей.





Фото: newizv.ru