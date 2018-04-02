В Серове на рабочих рухнула стена. Один человек погиб, второй в больнице

Сегодня утром произошла трагедия в помещении склада в Серове. При проведении ремонтных работ на мужчин обрушилась кирпичная стена. Молодой человек 1997 года рождения скончался, еще один рабочий — 1960 года рождения — получил травмы, сейчас он находится в больнице.По данному факту проводится доследственная проверка.— В рамках проверочных мероприятий следствием СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выясняется, на каких основаниях и какого плана ремонтные работы осуществлялись в складском помещении, кто являлся ответственным за безопасное проведение указанных работ, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.