Уралец сообщил о минировании поезда, чтобы вернуть забытую в нем сумку

10:09 | 3.04.2018

23-летнего жителя Красноуральска будут судить за ложное сообщение о минировании поезда. По данным следствия, 16 ноября 2017 года он ехал в поезде № 109 (Новый Уренгой – Москва) и сошел в Екатеринбурге, забыв в вагоне сумку с документами и телефонами.



Спустя четыре часа он позвонил на дежурный номер ОАО «РЖД», но ему сказали, что имущество можно будет вернуть только тогда, когда поезд доедет до конечной станции. Тогда предприимчивый уралец перезвонил и сообщил, что вагон заминирован.



На станции Кунгур (Пермский край) из поезда эвакуировали пассажиров. Вагон обследовали, но ничего опасного не нашли. Тогда был установлен предполагаемый лжеминер.





Фото: infoport.live