Жителя Лесного будут судить за мошенничество в особо крупном размере

09:13 | 3.04.2018

В ЗАТО Лесной перед судом предстанет 38-летний местный житель, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с января по апрель 2017 года он от имени третьего лица составлял с жителями договоры на поставку кухонной мебели и бытовой техники, после чего пропадал. От действий мошенника пострадали семь человек. Их ущерб составил более 2 млн рублей.



Сейчас уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.





Фото: sochinews.io