Директор досугового центра в Каменске-Уральском выплатит компенсацию за травму ребенка

17:39 | 2.04.2018

В Каменске-Уральском суд взыскал компенсацию морального вреда — 15 тысяч рублей — с директора досугового центра «Витаминка», где получил травму маленький ребенок.



Инцидент произошел 18 декабря 2017 года. Мать, забирая полуторагодовалого сына из мини-садика досугового центра, обнаружила, у него нет переднего зуба. При обращении в стоматологическую клинику у малыша диагностировали осложненный перелом коронки и неполный вывих переднего зуба. В итоге этот зуб пришлось удалить.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в досуговом центре выявлены нарушения при оказании услуг по присмотру и уходу за малолетними детьми в группе продленного дня, а именно: ненадлежащее оказание медицинской помощи, неуведомление родителей о травме ребенка.





Фото: ks-region69.com