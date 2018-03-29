На улице Бебеля ночью горела Toyota Corolla

09:00 | 2.04.2018

Сегодня ночью, в 03:10, поступила информация о пожаре на улице Бебеля. Загорелся автомобиль Toyota Corolla. Огнем поврежден кузов.



- На место пожара выезжали 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2-х минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.