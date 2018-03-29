Рабочие разобрали «огрызок» от снесенной телебашни в Екатеринбурге

15:05 | 1.04.2018

Сегодня, 1 апреля, рабочие снесли основание недостроенной телебашни в Екатеринбурге, которая была демонтирована утром 21 марта. После подрыва оставался «огрызок» железа и бетона метров 25-30 высотой, который и разобрали специальной техникой – по данным veved.ru, её пришлось везти из другого региона.







Напомним, что сам демонтаж произошел в плановом режиме 27 марта, штатно и без каких-либо происшествий. На месте недостроенной телебашни собственник участка, УГМК, планирует построить ледовую арену. Работы планируется начать в 2019 году, после того, как проект пройдет согласование на заседании Градсовета – к слову, он уже получил поддержку областных властей.