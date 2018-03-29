Екатеринбуржцы смогут летать в Крым по специальному тарифу

14:00 | 1.04.2018

Екатеринбург вошел в перечень авиамаршрутов в Симферополь и обратно, субсидируемых из федерального бюджета России. Данный перечень утвержден Федеральным агентством воздушного транспорта.



Известно, что предельный размер спецтарифа на полет в одном направлении из Екатеринбурга в Симферополь составит 3000 рублей. Рейсы будут выполняться на самолетах А-319, А-320, А-321.



Отметим, что правом на приобретение билета по спецтарифу могут воспользоваться граждане РФ до 23 лет и пенсионеры. Также льготные билеты могут купить инвалиды 1 группы и сопровождающие их лица, инвалиды с детства 2 и 3 групп. Примечательно, что за каждый субсидированный билет государство будет доплачивать авиаперевозчику по 3000 рублей.



Напомним, по программе субсидирования авиаперевозок в Симферополь полеты выполняются по 26 направлениям. В программе участвуют 7 авиаперевозчиков.



Фото: 2fons.ru