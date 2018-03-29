Села в такси и не вернулась: в Екатеринбурге уже неделю разыскивают женщину

12:08 | 1.04.2018

Жители Екатеринбурга разыскивают женщину, которая пропала неделю назад. В последний раз ее видели, когда женщина садилась в такси.



Известно, что 25 марта в 11 часов утра Мошева Елена Владимировна вызвала «Яндекс.Такси» и уехала в неизвестном направлении. С того момента о пропавшей женщине нет никакой информации.



По информации СМИ, в службе такси подтвердили, что женщина доехала до места назначения. За помощью родственники пропавшей обратились в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт».



Фото: «Лиза Алерт»