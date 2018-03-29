Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 31 марта 2018 года

12:08 | 1.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 31.03.2018г. до 08:00 01.04.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 89 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 63 противоправных деяния. Из них: одно убийство, один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, одно разбойное нападение, пять грабежей, два мошенничества, шесть фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло четыре ДТП, в которых пострадали пять человек. Погибших нет.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 14 мероприятий, в которых принял участие 2821 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 96сотрудников органов внутренних дел, 71 работник частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области