В Кольцово задержан турист, пытавшийся нелегально провести 50 тысяч долларов

22:40 | 30.03.2018

В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» был задержан пассажир – пермяк, прилетевший из Стамбула, - который пытался нелегально провезти через границу 50 000 долларов США.



Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в объяснениях мужчина указал, что он знаком с таможенным законодательством и знал о необходимости декларирования наличных денежных средств, однако думал, что данная мера распространяется только на вывоз. В данный момент банкноты изъяты. Сейчас вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда наличных средств и (или) денежных инструментов».



Отметим, что если вина мужчины будет доказана, ему может грозить штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно ввезенных денег, ограничение свободы до двух лет или принудительные работы также на срок до двух лет.



Фото: magicwall.ru