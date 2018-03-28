Восемь свердловских муниципалитетов имеют задолженность перед предпринимателями

17:58 | 30.03.2018

По состоянию на 1 марта восемь муниципалитетов Свердловской области: Волчанск, Нижний Тагил, Екатеринбург, Алапаевск, Тугулым, Арамиль, Артинский и Режевской городские округа, имеют долги перед предпринимателями на общую сумму 23 млн рублей, такие данные приводит региональный Минфин.



- Главам муниципальных образований нужно искать внутренние ресурсы для погашения задолженности, кроме того, нам важно поддерживать с ними постоянный диалог, поэтому необходимо продолжить практику их участия в заседаниях нашей рабочей группы, в которой, помимо представителей органов власти, работают и представители бизнес-объединений. В то же время мы поддерживаем муниципалитеты, имеющие сложности с погашением задолженности, - отметила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.



Вопрос по задолженности муниципалитетов перед предпринимателями находится под постоянным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.





Фото: news.vse42.ru