Свердловчане стали лучшими в конкурсе водителей погрузчика

17:37 | 30.03.2018

Двое свердловчан победили в номинации «Лучший водитель погрузчика», который прошел на Урале в рамках конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!».



В конкурсе принимали участие восемь водителей из Свердловской, Тюменской областей и ХМАО. Первое место занял Сергей Курицын из Каменска-Уральского (ООО «Синара ТрансАвто»), на втором — Марат Саляхов из Верхней Пышмы (АО «Уралэлектромедь»), третьим стал Сергей Фролов из Ханты-Мансийска («Строительная компания ВНСС»).



— Профессия водителя погрузчика является неотъемлемой частью металлургии, машиностроения, энергетики, строительства и других отраслей. На этом конкурсе собралась профессиональная элита, специалисты, которые задают высокую планку для своих коллег, — сказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.



Напомним, что ранее в Свердловской области уже прошли конкурсы «Лучший сварщик» и «Лучший инженер по сварке».