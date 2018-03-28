ЕВРАЗ открыл новую учебную мастерскую в школе № 49 Нижнего Тагила

При поддержке ЕВРАЗа в школе № 49 Нижнего Тагила открыта обновленная мастерская электромонтажа.Проект школы «Профи-старт» стал одним из победителей грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей». Мастерская предназначена для обучения школьников навыкам востребованной на ЕВРАЗ НТМК профессии «электромонтажник», а также для подготовки к участию в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Junior.Для учебной мастерской закуплено необходимое электромонтажное оборудование: автоматические выключатели, кнопочные посты, сигнальные лампы, светильники, а также провода, кабели, материалы для изготовления стендов и инструменты. Новое оборудование приобретено на грант компании в размере 400 тыс. рублей.«ЕВРАЗ НТМК ведет постоянную профориентационную работу в школах и средних учебных заведениях, — отметила и. о. директора ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко. — Нам нужны грамотные молодые специалисты, которые еще в школе освоили навыки практической работы».Ученики школы уже заняли призовые места в конкурсах WorldSkills Junior, получив бронзовую награду в областном этапе и серебряную в городском. Компания планирует пригласить школьников принять участие в корпоративном чемпионате WorldSkills Junior, который пройдет в Новокузнецке в мае.Конкурс грантов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей» возобновился в Нижнем Тагиле в 2017 году. На рассмотрение экспертного совета конкурса тагильчане представили 173 проекта, у каждого была возможность выиграть грант до 500 тысяч рублей. Сумма общего призового фонда в Нижнем Тагиле составила 5 миллионов рублей. Старт следующего этапа конкурса запланирован в сентябре 2018 года.