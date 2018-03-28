В Екатеринбурге обнаружили компанию, торгующую санкционными БАДами

12:21 | 30.03.2018

В ходе выездной таможенной проверки в Екатеринбурге выявили компанию ООО «С», которая торгует «санкционкой»: спортивным питанием, произведенным в США, Великобритании, Польше, Германии, Венгрии. При этом продукция была завезена через Белоруссию.



— Таким образом, Екатеринбургской таможней выявлены незаконно ввезенные на территорию Российской Федерации товары, входящие в Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию, — отметили в пресс-службе Екатеринбургской таможни.



В настоящее время 170 упаковок спортивного питания иностранного производства — БАДы и витамины — уничтожены.





Фото: med88.ru