В Екатеринбурге задержан находящийся в межгосударственном розыске гражданин Узбекистана

11:21 | 30.03.2018

27 февраля 2018 года на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали 50-летнего гражданина Узбекистана, который находился в межгосударственном розыске за мошенничество.



Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в мае 2016 года мужчина получил от соотечественников товары, но часть платы, 936 тысяч рублей, не отдал, после чего скрылся от правоохранительных органов в России. Сейчас ему грозит экстрадиция.



— Уральской транспортной прокуратурой материалы экстрадиционной проверки направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса о выдаче запрашивающей стороне в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, — отметили в пресс-службе.





Фото: m.ru.sputniknewslv.com